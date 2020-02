“Vale davvero quel prezzo?”. Sì, Lukaku è sempre più leader: tutti i numeri del totem belga voluto da Conte

“Vale davvero il prezzo che è stato pagato per acquistarlo?”. Era questa, in estate, la domanda che circolava costantemente nell’ambiente calcistico italiano, quando quest’ultimo si era ritrovato a commentare il passaggio di Romelu Lukaku all’Inter. Un calciatore che, seppur sia stato nel palcoscenico più importante d’Europa come la Premier League, era probabilmente ancora sconosciuto ai più, viste le fantasiose descrizioni e ricostruzioni del suo profilo che venivano fatte.

La verità però è che Antonio Conte, che lo chiese fortemente appena arrivato, ci aveva visto lungo. Il gigante belga giocato 33 delle 34 partite disputate dall’Inter, ed ha realizzato finora 22 gol in stagione, distribuiti in 16 partite, formando una coppia formidabile con Lautaro Martinez ed identificandosi nella figura di un vero e proprio leader del gruppo. Romelu trascina, motiva, compatta. Ciò che probabilmente Mauro Icardi, l’ormai ex capitano e idolo delle folle, non riusciva a fare. Ed ora, come scrive il Corriere dello Sport, Conte – e tutta l’Inter – si gode il suio totem belga, pronto a tornare a colpire le difese avversarie insieme al suo fido compagno argentino.

