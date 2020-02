Valentino Rossi si affida alla scaramanzia: “Il derby lo vincerà il Milan”

Intervistato ai microfoni di SkySport, il noto campione di MotoGP Valentino Rossi, tifosissimo dell‘Inter, ha così commentato le sue sensazioni a proposito del derby in programma domani sera, usando un pizzico di scaramanzia. Ecco le sue parole: “Sanchez e Lukaku sono quei tipi di giocatori che possono risolvere partite come il derby. L’Inter di quest’anno mi piace molto, e piace anche ai tifosi. Abbiamo una squadra forte, con Conte giochiamo bene, di lui mi piace il mordente e la sua voglia di vincere. Pronostico sul derby? Per scaramanzia dico che vincerà il Milan“.

