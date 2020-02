Van Persie rivela: “Sono stato ad un passo dall’Inter, ma…”

Van Persie all’Inter? L’olandese è stato davvero vicino ai nerazzurri. Durante lo speciale “I Signori del Calcio” di Sky Sport, condotto da Massimo Marianella, l’ex attaccante di Arsenal, Feyenoord e Manchester United, nel corso della lunga intervista, ha rivelato di essere stato ad un passo dall’arrivo tra il 2011 e il 2012, anno in cui lasciò effettivamente l’Arsenal per approdare ai Red Devils.

Queste le sue parole del bomber più prolifico della nazionale olandese: “All’epoca Chelsea e Inter – ha dichiarato – non stavano giocando bene. Avevo l’opportunità di andare a giocare nell’Inter. Avrei guadagnato più soldi e con un contratto più lungo, ma non avevo mai pensato di lasciare l’Arsenal. Non ero aperto a questa possibilità, volevo continuare con l’Arsenal e pensavo fosse possibile. Se avessimo giocato in un campionato composto dalle sei migliori squadre avremmo vinto, ma regalavamo vittorie alle squadre piccole. Era frustrante e ti faceva vivere emozioni contrastanti: da una parte c’era la paura di sbagliare e fallire, mentre dall’altra di continuare a crederci”.

