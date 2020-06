Van Persie si racconta: “Ronaldo il mio idolo, chiesi la sua maglia a Seedorf”

Robin Van Persie ha scritto la storia recente del calcio olandese ed europeo, diventando uno degli attaccanti più forti al mondo. Il suo idolo è però una vecchia conoscenza nerazzurra: stiamo parlando di Ronaldo. L’ex numero 9 nerazzurro è infatti il protagonista di un simpatico aneddoto raccontato proprio da Van Persie ai microfoni di BT Sport.

“Giocammo contro l’Inter a San Siro ed a fine partita mi avvicinai a Clarence Seedorf per chiedergli un aiuto per avere la maglia di Ronaldo – racconta l’ex attaccante – Lui però pensava volessi la sua… E se la stava togliendo! Allora gli dissi che ero un grande fan di Ronnie e volevo una mano per avere la sua maglietta. Alla fine mi diede quella che usò per la partita”.



