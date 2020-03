Vannucchi: “Nel 2007 mi voleva l’Inter, evidentemente non doveva andare così”

Il calcio professionistico l’ha ormai lasciato da tempo, ma la passione per questo mondo non lo poteva allontanare completamente. Così, Ighli Vannucchi, continua tutt’oggi a divertirsi sui campi di terza categoria da dilettante. L’ex centrocampista dell’Empoli, intervistato su Casa Di Marzio, guardandosi alle spalle non ha voluto parlare di rimpianti veri e propri, sebbene le opportunità per fare il salto di qualità non gli siano mancate.

Ad esempio, Vannucchi ha raccontato di essere stato vicino a vestire la maglia dell’Inter nel lontano 2007, in seguito ad un interessamento dei nerazzurri. Queste le sue parole: “Io sono felice della mia carriera, ma ci sono state un paio di occasioni dove sarei potuto andar via da Empoli. Nel 2007 c’era su di me il forte interesse dell’Inter, qualche anno prima la Lazio di Cragnotti. Ma evidentemente doveva andare così”.

