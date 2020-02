VAR a chiamata, Conte non ci sta: “Se la situazione è chiara non devo chiamare nessuno, abbiamo troppi pensieri”

Nei prossimi mesi ci potrà essere ancora una volta un’altra rivoluzione dal punto di vista arbitrale: dopo l’inserimento della VAR le polemiche nei confronti degli arbitri non si sono di certo placate, anzi probabilmente sono aumentate. I vertici europei hanno dunque deciso di introdurre – prossimamente – una VAR a chiamata, sulla falsa riga del “Challenge” nel tennis.

A precisa domanda sull’argomento, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte in conferenza stampa ha decisamente bocciato la proposta: “Non mi piace, io non devo chiamare nessuno. Se c’è una situazione chiara sotto gli occhi la devono vedere loro. Abbiamo già tanti pensieri e ora dobbiamo anche chiamarli. A me capita di vedere le partite e quando fanno rivedere le immagini sono chiare e sono situazioni uniformi al 95%. La trovo una cosa non inutile. Tu stai lì e ci sono le immagini, non sei sicuro al 100% alcune volte però… Uniformità? Sicuramente ci sono delle difficoltà, sono oggettive. Ci sono state situazioni che lasciano un po’ di perplessità. Detto questo dobbiamo avere la volontà e la voglia di credere sempre che ci sia buona fede, in tutte le situazioni. Quando non penseremo più questo è giusto che ci alziamo e andiamo via. E’ giusto che ci siano errori, anche abbastanza importanti in passato e ci auguriamo che ce ne siano sempre meno”.



