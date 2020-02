GdS – Var al debutto in Europa League: “Giornata storica”

Dopo essere stato completamente introdotto in Champions League nella scorsa stagione, il Var finalmente farà il suo debutto anche in Europa League a partire da questa sera. In occasione dei match di andata dei sedicesimi di finale, tutti i campi interessati saranno quindi dotati del supporto tecnologico che consentirà agli arbitri presenti di far affidamento all’on field review qualora ve ne fosse bisogno.

Pertanto, anche la Ludogorets Arena, in cui l’Inter di Antonio Conte farà il suo esordio stagionale nella competizione, sarà dotata di monitor a bordocampo per la revisione di episodi da moviola. Una giornata storica, come è stata definita questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per il Var che sbarca anche in Europa League. “Crediamo che il Var sia un progetto cruciale per il calcio”, ha detto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri Uefa

