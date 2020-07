Vecchi: “Conte, voto 6.5. Brozovic ha fatto una stagione di alto livello, Zaniolo è da Premier League”

6 trofei in quattro stagioni per Stefano Vecchi alla guida dell’Inter Primavera. L’allenatore bergamasco ha allenato anche la prima squadra nella stagione 2016-2017 ed ora ha parlato del campionato nerazzurro durante Maracanà ai microfoni di TMW Radio: “Miglior centrocampista della Serie A? Brozovic, che ha fatto un’altra stagione ad alto livello, dopo quella con Spalletti. Sarri o Conte? E’ dura, hanno raggiunto entrambi obiettivi importanti. Sarri ha vinto lo Scudetto ma ha sofferto, l’Inter è migliorata. Darei 6.5 a entrambi”.

Infine le parole su Nicolò Zaniolo: “E’ un giocatore straordinario, ha commesso degli errori di gioventù ma spesso vengono ingigantiti. Se una sera esce e fa qualcosa ci può stare. In campo sta dimostrando le sue qualità, anche ora che è rientrato dopo l’infortunio. E’ serio, un professionista, altrimenti uno non rientra dopo quell’infortunio a questi livelli. Il fatto di giocare così spensierato, di non risparmiarsi mai, fa esserlo tale anche fuori dal campo. Gli scivola addosso un po’ tutto. Ha bisogno di libertà, perché poi quando c’è da lavorare non si tira indietro. Tra 10 anni? A lui l’ho detto che è da calcio inglese, quindi in Premier. Sarebbe bello vederlo lì, in una big”.

