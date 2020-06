Vecchi è categorico: “Non penso proprio che l’Inter schiererà la Primavera col Napoli”

Stefano Vecchi ha lasciato ottimi ricordi a Milano, compresa la piccola parentesi da allenatore della prima squadra. L’attuale tecnico del Sudtirol è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della prossima sfida che vedrà impegnati i nerazzurri in Coppa Italia contro il Napoli.

“Non penso che l’Inter schiererà la Primavera snobbando la competizione. Ci sono buone possibilità di ribaltare il risultato dell’andata e qualificarsi alla finale, non avrebbe senso non giocarsi le carte migliori. Alzare la voce non porterebbe poi a nulla, visto che ormai il calcio è ripartito ed è giusto così”.

Vecchi poi si concentra anche sul futuro del campionato: “Secondo me sarà molto equilibrato. Si parla tanto del problema degli infortuni, ma non penso che questa situazione sia così tanto distante dalle problematiche di inizio stagione. Si giocherà ogni tre giorni, non è il massimo, ma bisogna accettare qualche piccolo compromesso per ripartire”.

