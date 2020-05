Vecchi: “Giusto fermare il campionato, ma ora è necessario ripartire”

Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera nerazzurra e, per il finale di campionato 2016/2017, anche della prima squadra, ha parlato dello stop dei campionati e della ripresa che ormai sembra imminente.

L’attuale allenatore del Sudtirol, intervistato da Tuttoc.com, ha dichiarato: “Secondo me fermare tutto è stata la scelta migliore, giustissimo, dato che si parla di una questione sanitaria nazionale. Tuttavia ora è altrettanto corretto prendere in considerazione una ripartenza. Così come sta cercando di ripartire la macchina economica e produttiva, così anche il calcio dovrebbe fare altrettanto, ovviamente con le necessarie precauzioni e misure di sicurezza. Tutti gli addetti ai lavori devono essere protetti adeguatamente, ma di deve provare a ricominciare”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!