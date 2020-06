Vecchi: “Zaniolo? Non è vero che all’Inter non era stato compreso. Icardi? Niente Juve, rimarrà al PSG”

Non è assolutamente d’accordo Stefano Vecchi quando si critica l’Inter per aver sottovalutato il talento di Nicolò Zaniolo. Il club nerazzurro, infatti, credeva parecchio nel centrocampista per il quale aveva sborsato una cifra importante l’estate prima della cessione alla Roma nelle casse dell’Entella. Le vicende ormai note a tutti, però, portarono la dirigenza interista alla scelta di sacrificare il ragazzo, per avere in cambio un calciatore sicuramente più pronto del calibro di Radja Nainggolan. Ecco le parole dell’attuale tecnico della Sudtirol su Zaniolo e Icardi ai microfoni di tuttojuve.com:

La storia di Zaniolo è molto particolare, perché il suo talento non è stato compreso a pieno né a Firenze né a Milano visto che l’Inter lo ha ceduto nello scambio con Nainggolan. Che cosa ti ha sempre più colpito di questo ragazzo?

“Zaniolo è un giocatore di potenzialità e dal talento purissimo. Non è vero che all’Inter non è stato compreso, altrimenti non avrebbe fatto degli investimenti per prenderlo dall’Entella. Ed è stato un grande trascinatore in quella stagione. In quel particolare momento, la società ha preferito fare una scelta e prendere un giocatore già pronto come Nainggolan. Ma poi Nicolò è riuscito a bruciar subito le tappe diventando subito un giocatore di livello internazionale, ma in tanti si aspettavano un cammino del genere. Penso che sia stato molto bravo a sapersi subito calare in realtà importanti come la Champions e la Serie A. Non è da tutti”.

C’è un altro calciatore che conosci molto bene, si tratta di Mauro Icardi. Lo vedresti bene alla Juventus?

“E’ appena stato riscattato dal Psg, per me rimarrà lì. E’ un grande finalizzatore, un giocatore che ha sempre fatto dei bellissimi gol”.

