GdS – Infermeria piena: Vecino e Barella ancora out, si valutano altri due acciaccati

La sala d’attesa nell’infermeria nerazzurra continua ad affollarsi, con quest’atipico finale di stagione che sta portando più problemi muscolari del previsto. Matias Vecino e Nicolò Barella, ad esempio, non saranno disponibili nella sfida ai granata di Moreno Longo, così come Stefano Sensi; La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione infortuni in casa Inter.

Detto delle assenze confermate degli ex Fiorentina, Cagliari e Sassuolo, bisogna valutare anche le condizioni di Romelu Lukaku e Victor Moses. Se per Vecino è scongiurata l’ipotesi operazione chirurgica, per limitare i danni causati dall’infiammazione al ginocchio, grazie ad un consulto con Ramon Cugat, un luminare che lavora a Barcellona, i due ex Premier League potrebbero essere convocati, anche se non si vuole forzare il loro rientro.

