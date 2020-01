Vecino-Everton, distanza tra le parti: l’Inter studia eventuali mosse per il centrocampo

Dopo lo scatto del fine settimana, l’Everton continua a lavorare per assicurarsi la firma di Matias Vecino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante la trasmissione “Aspettando Calciomercato” in onda su Sportitalia, il giornalista ha evidenziato le possibilità di addio del centrocampista uruguaiano tra le fila dei nerazzurri.

Manca l’accordo tra la richiesta dell’Inter e l’offerta presentata dal club inglese per il calciatore ex Fiorentina. In caso di partenza di Matias Vecino, la Beneamata sceglierà di muoversi per l’ultimo centrocampista che andrà ad arricchire la linea mediana di Antonio Conte. Diversi i profili monitorati dai nerazzurri ma, tra questi, al momento non rientrerebbe Kucka del Parma. Nessun riscontro da parte dell’esperto di mercato, il tutto mentre l’Everton resta costantemente sulle tracce di Vecino.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!