Vecino riflette sul suo futuro: a giugno la resa dei conti con l’Inter

Una storia sicuramente particolare quella vissuta da Matias Vecino con la maglia nerazzurra, tolta e riposta nell’armadio solo per qualche istante a gennaio prima di indossarla nuovamente e rilanciarsi agli ordini di Antonio Conte. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, il giocatore è stato ad un passo dall’addio all’Inter. Everton ma anche Napoli sulle tracce dell’uruguaiano, con entrambi i club che non sono però riusciti a pareggiare la richiesta della dirigenza interista.

Gli inglesi hanno espresso numerosi apprezzamenti nei confronti del giocatore, ma l’offerta presentata a Viale della Liberazione non è mai riuscita ad accontentare i vertici del club che hanno scelto di temporeggiare in attesa di nuove pretendenti. Anche gli azzurri hanno mostrato interesse, ma il giocatore ha espresso qualche perplessità sulla meta partenopea, preferendo un’eventuale partenza verso l’estero. Dopo il doppio nulla di fatto, il giocatore è tornato a disposizione di Antonio Conte ma solo temporaneamente. Secondo il giornalista infatti, Vecino incontrerà la dirigenza interista nel prossimo giungo per tracciare il punto della situazione in vista del suo futuro.

