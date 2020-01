Venerato a La Domenica Sportiva: “In settimana assalto a Vidal. Piovono conferme per Eriksen”

Settimana decisiva per i nerazzurri sul mercato, soprattutto in ottica Vidal. Come riferito dal giornalista Ciro Venerato durante La Domenica Sportiva, nei prossimi giorni i nerazzurri potrebbero affondare il colpo per l’assalto al cileno. “A metà settimana in programma un vertice tra i nerazzurri ed il Barcellona – riferisce Ciro Venerato – per il nuovo assalto, forse definitivo, per il centrocampista. Quasi certamente Marotta passerà dal diritto all’obbligo di riscatto: questo il passo avanti per accontentare Conte, tutto confermato anche dalla dirigenza interista”.

Non solo le novità su Vidal, perchè da La Domenica Sportiva arrivano buone nuove anche in ottica Eriksen. “Da Londra, agenti FIFA di primo piano mi dicono che il danese sarà un giocatore dell’Inter a partire da inizio luglio. La dirigenza ha confermato l’interesse e la proposta di 7-8 milioni ma resta cauta perchè teme la concorrenza delle big europee. Tra le pretendenti non c’è la Juventus che si è defilata”. Questo il punto della situazione in chiave mercato tracciato da Ciro Venerato solo pochi minuti fa. Settimana decisiva per i rinforzi interisti da regalare a Conte.

