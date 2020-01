Venerato: “L’Inter in attacco punta su Esposito perché Lukaku salterà poche partite”

Ultime ore di calciomercato per i club italiani, in attesa di concentrare tutte le proprie attenzioni esclusivamente sul campo. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha analizzato la situazione in chiave arrivi e partenze tra le fila della Beneamata, ancora alle prese con le possibili operazioni che andranno a puntellare il reparto avanzato di Antonio Conte.

“Gli ultimi due giorni di mercato vedranno tra i protagonisti sia la Fiorentina che il Milan. L’Inter? Lukaku quest’anno salterà poche partite, per questo la società ha preferito puntare su Esposito piuttosto che fare un investimento per Olivier Giroud che resta in uscita dal Chelsea, con la Lazio su di lui”. Queste le ultime di mercato relative ai nerazzurri rivelate da Ciro Venerato. All-in su Esposito da parte della Beneamata: suo il presente ed il futuro del club interista.

