Ventola a ruota libera con Bobo Vieri: “Quante risate quella volta con Seedorf quando interruppe una riunione con Cuper. Alzò la mano e…””

A causa dell’emergenza legata al coronavirus, che ha purtroppo causato lo stop di tutte le attività sportive, molti protagonisti dello sport, durante questo periodo, hanno idealmente aperto le porte delle proprie case e scavato nei propri cassetti dei ricordi, regalando ai numerosi appassionati costretti a rimanere in casa, momenti di goliardia e spensieratezza. Una delle figure in questo senso più “attiva” è sicuramente Bobo Vieri che, in diretta Instagram, invita diversi protagonisti del calcio per una chiacchierata in amicizia. Questa volta è il turno di Nicola Ventola, suo ex compagno all’Inter. Queste le sue parole:

“Con Seedorf siamo in riunione a centrocampo con Cuper arrabbiato. Dal niente si vede Clarence con la mano alzata che chiede la parola: “Mister ma Gigi ce l’ha con me perché non mi passa la palla?”. C’è stato un attimo di gelo, e poi siamo scoppiati tutti a ridere. E Gigi risponde: “A Cla, ma che stai a dì?“.

“Erano i quarti di finale, se vincevamo andavamo in semifinale in Coppa Uefa. Cuper fa la formazione e dice titolari Vieri-Kallon. E Vieri dice: “Mister, stiamo vincendo il campionato, poi col Valencia c’è Ayala che mi riempie di botte, fai giocare Ventola”. Quante botte presi, e ginocchiate e gomitate. Ho fatto anche gol, quella partita che c’era Farinos in porta con la maglia di Toldo al contrario che gli arrivava alle ginocchia.“.

Infine, un ultimo aneddoto “canoro”: “L’anno dopo che abbiamo perso lo Scudetto ero infortunato, e l’Inter mi mandava negli Inter Club in Italia per cantare. L’anno di Amala. Tu Bobo dovevi stare per forza nel video e farti cantare perché avevi fatto 24 gol“.

