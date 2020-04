Social – Ventola abbraccia Cassano: “Il talento più forte che la Puglia abbia mai avuto”

Uno scatenato Nicola Ventola continua sui social a dare spettacolo. Dopo i numerosi siparietti che lo hanno visto protagonista con gli amici Christian Vieri e Pucci, qualche giorno fa l’ex centravanti dell’Inter aveva postato un video divertente prendendosi un po’ in giro, ritraendo un’azione in cui – dopo essere inciampato un paio di volte – era stato aiutato dal Fenomeno Ronaldo che con un bolide dalla distanza aveva aggiustato la sua giocata maldestra.

Pochi minuti fa, l’ex attaccante nerazzurro, è tornato invece ai tempi in cui vestiva la maglia del Bologna. Nello specifico, Ventola ha postato una foto con l’amico Antonio Cassano in uno degli incroci contro il Bari, nei primi anni in cui il talento di FantAntonio si affacciava sul grande calcio italiano. Visto che entrambi sono pugliesi, Ventola si è designato insieme all’amico Cassano come tra i talenti più forti mai visti nella loro regione: “Antó…. il talento più forte che la Puglia abbia mai avuto”.