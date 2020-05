Ventola è sicuro: “Lautaro? Se resta può diventare il Re di San Siro. Bisogna riprendere il campionato il prima possibile”

Protagonista di questa quarantena, Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter , è stato intervistato dai microfoni di QSVS. L’ex calciatore si è reso più volte protagonista di svariate dirette Instagram in compagnia di Vieri ed altri ex compagni e amici. Durante il suo intervento, si è sfogliato l’album dei ricordi e inoltre, si è parlato del momento attuale che sta vivendo l’Inter, anche con la vicenda Lautaro Martinez: “Conoscendo Conte mi aspettavo una partenza di questo tipo, l’esplosione esponenziale di Martinez, l’inserimento di Lukaku. sono contentissimo della gestione dello spogliatoio e di come stava andando la stagione prima dello stop, è chiaro che la rosa non è ancora all’altezza della Juventus, ma il progetto al primo anno non prevedeva l’immediata vittoria dello scudetto, magari al secondo anno arriverà. L’importante è che ci sia un progetto”.

Riguardo la squadra e la questione riguardo Lautaro-Barcellona: “Vedo tanti giocatori bravi, anche buoni. Si vede che i ragazzi sono affiatati e uniti, sia nelle occasioni facili sia in quelle difficili. L’unione c’è ed è fondamentale in uno spogliatoio. La società sta facendo un ottimo lavoro. Lautaro al Barcellona? Io gli consiglio di restare a Milano. Martinez è consapevole che qui può diventare il re di San Siro, si vede da come gioca. È normale che avere la possibilità di giocare con Messi non capita spesso, lo posso capire. Io però resterei. Lukaku? Mi ci rivedo, sa difendere la palla, sa andare nello spazio, segna e fa segnare, mi piace tantissimo”.

Riguardo la ripresa del campionato : “Io ripartirei. bisogna provare anche perchè non ci sono soltanto i calciatori che lavorano nel mondo calcio. in Germania hanno fatto la cosa migliore, infatti il prossimo weekend tornano in campo. Dovremo imparare a convivere con il virus fino a quando non ci sarà il vaccino, chi sarà positivo purtroppo si farà da parte, ma bisogna provare a finire il campionato. Parlavo con Walter Zenga riguardo la forma fisica dei calciatori, si giocherà ogni tre giorni, questa è la preoccupazione più grande per gli addetti ai lavori, soprattutto in tema infortuni”.

