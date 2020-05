Ventola: “Ho scelto l’Inter per Ronaldo e Baggio. I miei gol in Champions tra le emozioni più belle”

Insieme agli amici ed ex compagni Daniele Adani e Christian Vieri, anche a Nicola Ventola va attribuito il grandissimo successo della Bobo TV, il vero fenomeno social di Instagram durante gli ultimi mesi trascorsi in quarantena. Un piacevole momento di svago, quello creato dei tre ex calciatori dell’Inter, che ha raccolto per settimane migliaia e migliaia appassionati di calcio totalmente assorti negli aneddoti raccontati dai numerosi super ospiti che man mano si sono avvicendati, del calibro di Zanetti, Totti, Del Piero e Maldini. Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Inter Calling’ di Inter TV, Ventola insieme a Kallon ha ripercorso la sua esperienza in nerazzurro:

I PRIMI ANNI – “Il mio esordio in campionato con la maglia dell’Inter è stato contro il Cagliari nella stagione 1998/99. Siamo entrati io e Andrea Pirlo, Kallon che giocava nel Cagliari aveva segnato e io risposi con la mia prima doppietta con la maglia nerazzurra. In quel periodo avevo tante richieste perché stavo facendo bene ma ho scelto l’Inter perché c’era già Ronaldo andava Baggio, Pirlo e ho capito che quella poteva essere la squadra del futuro. Quell’anno non è stato facile, era un gruppo forte, in attacco c’era tantissima concorrenza ma io ero partito bene con 5 gol nelle prime partite poi quello che è successo dopo, anche andare in prestito mi è servito per crescere e tornare ancora più forte nel 2001/2002. Da ognuno ho sempre cercato di prendere qualcosa. Kallon era molto forte, io e lui siamo stati all’altezza di sostituire due grandissimi giocatori, abbiamo dato il cuore, riuscivamo a completarci e sacrificarci perché Cuper ci chiedeva anche tanto lavoro in fase difensiva”.

STAGIONI INDIMENTICABILI – “Della stagione 1998/99 ricordo l’esordio, poi i gol in Champions League contro lo Spartak Mosca e il Manchester United. Nella partita di Champions League contro lo Spartak Mosca c’erano Baggio e Ronaldo e lui mi aveva detto “facciamo quella cosa dell’allenamento” e io “ma siamo a San Siro sei matto?” e poi me l’ha toccata di tacco facendo finta di calciare e mi è partita una bordata, è una delle emozioni più grandi per me. È stato incredibile anche il gol contro il Manchester United, lo stadio era pienissimo e c’è stato un boato pazzesco, è stato un gol della speranza, poi quel Manchester era fortissimo e ha vinto la Champions League però se fosse entrato quel tiro di Zé Elias magari avremmo potuto sognare un po’ di più, avevamo avuto delle occasioni importanti anche in casa loro. Quando sono tornato, l’anno che ho fatto con Kallon ho provato tante emozioni in Coppa Uefa perché lì mi sono sentito protagonista, poi il gol a Valencia è stato incredibile, come quella partita, con Farinos in porta, ricordo anche la gara contro l’AEK Atene”.

