Ventola: “Lautaro top player, Conte bravo come Cuper. Thohir? Onorato delle sue parole”

Intervistato ai microfoni di Radio Nerazzurra, l’ex giocatore dell’Inter Nicola Ventola ha parlato della situazione in casa nerazzurra con riferimento anche alla sua esperienza. Ecco le sue parole: “Lautaro? Prima di tutto l’Inter non deve farselo scappare la prossima estate. Parliamo di un giocatore che ha avuto e sta avendo tutt’ora dei margini di miglioramento notevoli da quando ha preso fiducia, facendo vedere cose incredibili. Non solo come goleador, ma anche nella partecipazione alla manovra, nel far salire e aiutare la squadra. Non dimentichiamo poi che è un ragazzo giovane, il tempo è dalla sua parte; è normale che possa vivere alcuni momenti di calo, ma lo reputo un top player. Offerta importante? Alla fine dipende sempre dalla volontà del giocatore”.

Turnover nelle coppe europee – “Tutti si sentono parte del progetto. Conte è bravo come lo era Cuper nel valorizzare e far sentire importanti i calciatori, ciascuno nella propria dimensione. Sappiamo quali erano i titolari di Cuper e quelli adesso di Conte; nel momento in cui fai sentire tutti importanti si può costruire davvero qualcosa di importante. L’Europa League è importante, questo è assodato, ma l’Inter punta anche allo scudetto in questo momento”.

Stagione 2001/02 – “È stata una stagione magica. Ho giocato tantissimo all’inizio, in coppia con Kallon, a causa dell’infortunio di Ronaldo e della squalifica di Recoba per la questione legata al passaporto. Mi sentii poi molto importante anche in occasione delle semifinali di Coppa Uefa contro il Feyenoord. Peccato per l’uscita dall’Europa e per l’esito del campionato”.

Thohir – “Ho visto spesso Thohir, sarebbe stato facile citare nomi più blasonati del mio, a centinaia nella storia dell’Inter. Gli piaceva il mio spirito, il non mollare mai, mettendoci anima e cuore, intendeva quello. Mi sono sentito onorato delle sue parole, nonostante i tanti giocatori più forti di me nella storia dell’Inter”.

