Ventola: “L’Inter non è in crisi, la squadra è viva. Eriksen? Bisogna aspettare”

Solo 65 presenze in maglia Inter ma condite da 21 gol: Nicola Ventola è uno degli ex nerazzurri che più entrato nel cuore dei tifosi anche per la sua simpatia fuori dal campo. Dopo la sconfitta di domenica rimediata sul campo della Lazio, l’ex attaccante ha parlato ai microfoni di calciomercatonews.com: “Può suonare strano, ma per me l’Inter non è una squadra in crisi. A Roma, ho visto una squadra viva, che se l’è giocata fino alla fine. A settembre avrei messo la firma per una classifica del genere, con l’Inter a meno tre punti dalla Juventus. Per rosa, i bianconeri hanno ancora qualcosina in più, nonostante il mercato invernale fatto da Marotta”.

Su Conte e l’utilizzo di Eriksen: “Il 3-5-2 adesso è il modulo più sicuro per l’Inter. Il mister è uno duttile ed esperto, sa che in questo momento è l’assetto giusto per difendersi bene e ripartire alla grande. Poi in carriera ha dimostrato di saper vincere utilizzando anche altre soluzioni, come al Chelsea. Eriksen? Lo sapevamo, bisogna dirlo. Occorre tempo per farlo rendere al meglio e inserirlo nei meccanismi di Conte. In questo modulo, se vuoi inserirlo per bene, devi adattarlo e fargli fare la mezzala. Poi è chiaro, un cambio modulo gli semplificherebbe la vita, ma adesso rischia di essere un po’ come fu per Politano: con Spalletti aveva fatto grandissime cose e quest’anno, invece, è stato sacrificato per via del modulo”.



