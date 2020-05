Ventola: “Sarei dovuto rimanere al Bari un altro anno, ma l’Inter alzò la sua offerta”

Nicola Ventola ex attaccante nerazzurro e idolo di Erick Thohir, è tornato a parlare di Inter durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno e incentrata principalmente sulla sua esperienza al Bari, dove si lanciò nel calcio che conta.

Ventola ha dichiarato: ““Il Bari è la mia squadra del cuore, non ho mai tifato per altri. Giocare nel Bari era il massimo per me, il sogno di un ragazzino. Se devo dire la verità, non volevo andar via. L’accordo iniziale con l’Inter era lasciarmi in biancorosso un’altra stagione, poi però loro alzarono l’offerta e io andai subito a Milano”.



