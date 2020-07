Vernazza: “Conte non ha ancora cambiato pelle e anima alla squadra, al contrario di Mourinho”

L’Inter non è riuscita ad andare oltre un pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina di Iachini, alla sesta gara consecutiva senza sconfitta. Nel suo editoriale sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha analizzato la sfida ed il rendimento dei nerazzurri in quest’atipico finale di stagione.

Ecco, dunque, le parole di Vernazza, il quale colpevolizza Antonio Conte: “Conte è stato scelto per ridurre le digressioni e le insicurezze, e ha ottenuto un risultato incontestabile: la qualificazione alla Champions con largo anticipo, non alla 38ª giornata come nelle ultime due stagioni. L’allenatore però non ha ancora cambiato pelle e anima alla squadra, impresa riuscita soltanto a José Mourinho“

Poi, prosegue: “È probabile che sia una questione di giocatori, l’Inter di Mou abbondava di leader, di gente che avrebbe preso a morsi una partita come quella di ieri sera. Questa Inter è piena di bravi ragazzi, di facce pulite e disciplinate. Conte ha commesso un errore, ha accettato e avallato l’allontanamento di Nainggolan, e all’Inter è mancato quel genere di giocatore: l’irregolare, il cattivo che con un colpo secco risolve l’incontro complicato“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<