I ricordi romantici di Verón: “Lo scudetto con l’Inter? Dedicato a Moratti”

La Brujita, così lo chiamano in Argentina. Niente che lo riguardi, chiariamo. Il soprannome è in realtà ereditario. Il padre infatti era soprannominato la Bruja, ovvero la strega. Juan Sebastián Veron, il centrocampista eclettico dal destro potente, è stato intervistato da Calcio2000 e non sono mancati i ricordi per lo Scudetto con l’Inter. Ora è il presidente dell’Estudiantes, suo primo amore, per il quale dà anima e corpo: “La mia giornata non ha più orari. Sono tutto il giorno a disposizione del club. Abito al fianco del centro sportivo dell’Estudiantes e, quindi, sono sempre presente. La mia vita è legata a quella del club. Al momento il nostro obiettivo è quello di crescere come società. Sia a livello di infrastrutture che di organizzazione… C’è tanto da fare”.

E sui titoli vinti in Italia: “A quale sono più legato? Ogni trofeo che ho vinto ha la sua storia e la sua importanza. Il primo che ho vinto è stato la Coppa Italia con il Parma. Non avevo mai vinto nulla, è stato bellissimo” – Poi lo stesso Verón ricorda – “anche l’ultimo con l’Inter, lo Scudetto da dedicare a Moratti…”, facendo ovviamente riferimento allo scudetto 05/06.

