Veron: “L’Inter il miglior modo per chiudere l’esperienza europea. E su Moratti…”

Intervistato sulle pagine di AS, l’ex calciatore nerazzurro Juan Sebastian Veron ha raccontato, tra le altre cose, i suoi ricordi legati alla parentesi interista con diversi aneddoti da descrivere sia su Massimo Moratti che, in particolare, sul suo ex compagno Roberto Mancini.

INTER – “Uno dei migliori club e sicuramente il miglior modo di chiudere la mia avventura europea. A quale presidente mi sono ispirato di più? Per la vicinanza e la sensibilità, dico Moratti. Quando ha vinto la Champions mi ha fatto molto piacere perché sapevo che era qualcosa che stava cercando di raggiungere per chiudere il suo cerchio di famiglia. Se lo meritava per la sua qualità umana”

MANCINI – “Ho avuto tantissimi grandi campioni come compagni. Con il tempo però ho scoperto Roberto Mancini: sono suo amico oggi ma quando arrivai alla Sampdoria fu la persona che mi ha insegnato tanto. Essere un buon compagno ed essere capitano in un gruppo. Una persona con un carattere forte ed anche difficile per molti, anche per me, ma poi col tempo ho apprezzato tanto i suoi insegnamenti e quando sono tornato all’Estudiantes molti dei suoi consigli li ho applicati nel club”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!