Social – Veron, messaggio d’amore per Moratti: “Umile, solidale ed impegnato: un esempio”

Un vero e proprio messaggio d’amore nei confronti della sua ex squadra, l’Inter, ma soprattutto nei confronti di Massimo Moratti, numero uno del club al centro delle storie della Beneamata. Juan Sebastian Veron su Instagram rende omaggio all’ex presidente nerazzurro dedicandogli una fotografia che li ritrae insieme, ai tempi dell’esperienza a Milano per il centrocampista argentino.

“Oggi ho la fortuna di essere il Presidente del mio Club – scrive Veron su Instagram – in parte anche grazie a Lui che ho preso come esempio: ha vinto tutto ciò che meritava in seguito, culminando nella Tripletta … Umile, solidale ed impegnato in quel grande club cos’è l’Inter”. Questo il messaggio pubblicato da Juan Sebastian Veron sul proprio profilo Instagram in onore di Massimo Moratti. L’ex presidente della Beneamata rappresenta un esempio per l’argentino che, nella sua carriera da numero uno dell’Estudiantes, ha scelto di ispirarsi proprio al patron interista.