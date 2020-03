Veron: “Sensi ha alcune mie caratteristiche. Lautaro uno che difficilmente sbaglia in area di rigore”

Sente molto sulla sua pelle Juan Sebastian Veron la grave emergenza dovuta al coronavirus che ha colpito violentemente l’Italia e che tragicamente sta causando numerose morti. L’ex centrocampista di Inter e Lazio, soprannominato ‘La Brujita’, è intervenuto anche per questo motivo in collegamento ai microfoni di Sky Sport 24, raccontando la sua esperienza in Argentina: “E’ una settimana che il calcio è fermo e la situazione sta diventando un po’ pesante nel nostro Paese. Il governo ha fissato delle restrizioni, dobbiamo stare a casa. Quanto al club, mi sento con i ragazzi, cercando di capire come stanno. Come società abbiamo messo a disposizione le infrastrutture che abbiamo nel caso in cui la situazione diventi più difficile”.

EREDI – “Sensi e Luis Alberto mi assomigliano. Forse Sensi ha alcune mie caratteristiche. Quando mi sono trasferito in Italia mi lasciavano un po’ fare, perché arrivando dall’Argentina la parte tattica non era il mio forte. In tal senso Eriksson è stato l’allenatore che più mi ha capito, con lui mi sono espresso al meglio, mi lasciava piena libertà. Un altro che a me piace molto è Luis Alberto, sta facendo una grande stagione e ha alcune caratteristiche in cui mi rivedo”.

FASCIA SU GINOCCHIO – “La fascia che portavo al ginocchio? E’ successo alla Sampdoria, con un caro amico che poi è stato anche alla Lazio e all’Inter, Sergio Viganò (massaggiatore, ndr). All’epoca avevo un piccolo problema al ginocchio e per abitudine l’ho portata fino alla fine della carriera”.

LAUTARO E DYBALA – “Sono giocatori diversi. Dybala è un giocatore che non solo può giocare da seconda punta, ma anche come trequartista. Credo che Lautaro non possa farlo, ma dentro l’area è un giocatore che difficilmente sbaglia davanti alla porta. Possono giocare insieme, sono giovani, hanno moltissimi anni per migliorare tutto quello che hanno fatto vedere in questi anni”.

