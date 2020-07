Verso Verona-Inter, arbitra Irrati: 4 sconfitte in 13 precedenti con l’Inter

Sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia a dirigere Hellas Verona-Inter, in programma allo Stadio Bentegodi per giovedì alle 21:45. Il resto della terna arbitrale è composto dagli assistenti Passeri e Lo Cicero, con Ros da quarto uomo ed Orsato e Cecconi in sala Var.

Irrati, classe 1979, ha arbitrato 13 partite con in campo l’Inter, con un bilancio da 8 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte per i nerazzurri; in questa stagione, invece, una sola direzione di gara con i nerazzurri: si tratta del 2-1 casalingo contro la Spal. Per quanto riguarda il Verona, invece, ben 19 precedenti con Irrati: 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

