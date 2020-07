Verona-Inter, sono 21 i convocati di Ivan Juric: tre assenti, manca anche Zaccagni

Gli unici esclusi sono Mattia Zaccagni e Giampaolo Pazzini, aggiuntisi nelle ultime ore a Fabio Borini, fermato nei giorni scorsi da un risentimento muscolare. Per il resto, Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, porta con sé 21 uomini per dare l’assalto all’Inter nella gara di questa sera, che vedrà contrapporsi al Bentegodi due formazioni in cerca di riscatto dopo le rispettive sconfitte del turno precedente. Alzano, come detto, la bandiera bianca Zaccagni (infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro) e Pazzini (risentimento all’adduttore della coscia destra). Rientrano, invece, Ambrabat e Pessina.

Ecco di seguito i convocati di Juric per Verona-Inter:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic;

Difensori: Faraoni, Lovato, Rrahmani, Gunter, Adjapong, Dimarco, Kumbulla, Empereur;

Centrocampisti: Veloso, Badu, Verre, Lucas, Terracciano, Lazovic, Pessina, Amrabat;

Attaccanti: Di Carmine, Stepinski.

