LIVE Verona-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com!

Subito in campo, non ci si ferma in questa estate rovente di incontri ravvicinati. L’Inter di Conte vuole archiviare la brutta sconfitta interna contro il Bologna e cercherà di ripartire sul difficile campo del Verona, a caccia dei tre punti che vorrebbero dire rispondere all’Atalanta e soprattutto avvicinarsi al secondo posto occupato dalla Lazio. Segui la cronaca in diretta di Verona-Inter su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Verona-Inter

In attesa di conferma VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine.

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Young; Lukaku, Sanchez.

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.