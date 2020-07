Verona-Inter, gol Candreva o autogol Dimarco? Decisione UFFICIALE della Lega

Durante la partita tra Hellas Verona e Inter è arrivato un episodio favorevole ai nerazzurri. Al minuto 55, Antonio Candreva viene imbeccato sulla destra e mette una palla in mezzo indirizzata a Lukaku. Il cross, però, viene deviato da Federico Dimarco, che manda involontariamente la sfera in rete e firma il vantaggio dell’Inter per 2 a 1.

La Lega, attraverso il proprio sito, ha reso noto che si tratta di autogol del calciatore della squadra di casa, chiarendo i dubbi che erano nati dall’episodio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!