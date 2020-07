Verona-Inter, Juric: “Temevo imbarcate. Gasperini? In nerazzurro situazione impossibile, lui è fra i migliori”

Giornata amara per l’Inter, fermatasi nuovamente nella gara in trasferta giocata contro l’Hellas Verona. Ai microfoni Sky Sport, il tecnico dei gialloblu Ivan Juric ha detto la sua sulla gara: “Oggi mi sono commosso, devo dire che i miei ragazzi sono davvero bravi. Hanno pressato, giocato, attaccato: sono davvero orgoglioso di quanto fatto. Giocare in questo periodo non è semplice per nessuno, ci sono gare ogni tre giorni”.

Juric continua: “Ai ragazzi giocare così piace, attaccando e aggredendo. In questo periodo di fatto non ci si allena, si lavora solo sul campo. A noi piace giocare così aggredendo, oggi avevo paura di prendere imbarcate perché non sapevo se i miei ragazzi avessero retto, invece l’hanno fatto alla grande. Potevamo chiuderla nel primo tempo”.

Sul battibecco con Conte: “Non abbiamo chiarito, ma noi viviamo la partita in questo modo. Sono cose normali che accadono durante una gara”.

Su Gasperini: “È davvero fra i migliori al mondo, è stato criticato per quanto fatto all’Inter ma quella situazione era davvero irreale, non c’era nulla da fare. Per me può pensare allo scudetto, lui è fra i migliori al mondo: probabilmente è dietro solo a Klopp e Guardiola“.

