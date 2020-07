Verona-Inter, parla Juric in conferenza: “Sono molto forti, ma non cerchiamo scuse: giocheremo da Hellas”

L’Hellas Verona, nonostante il passo falso di Brescia abbia un po’ ridimensionato i veneti, sta vivendo una stagione straordinaria, oltre qualsiasi aspettativa. Grande merito va a Ivan Juric, allenatore dei gialloblu che ha parlato oggi in conferenza alla vigilia del match contro l’Inter di Antonio Conte.

Juric, come riportato da HellasVerona.it, ha dichiarato: “Contro il Brescia abbiamo pagato l’atteggiamento del secondo tempo, nella prima frazione avevamo fatto bene. Tuttavia faccio i complimenti ai ragazzi perché stanno facendo qualcosa di straordinario comunque”.

“Contro l’Inter sarà dura, è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà nel girone di andata, impedendoci di esprimerci come sappiamo. Si tratta di una squadra molto forte, ma non cerco scuse: noi daremo il massimo e giocheremo con lo spirito che ci contraddistingue. Non accetto altri cali di tensione, saremo sul pezzo”.

