Verona-Inter, Skriniar per molti è inguardabile. I quotidiani non perdonano: “Si fa saltare come un birillo”

Nonostante l’espulsione rimediata, Milan Skriniar contro il Sassuolo aveva lasciato quantomeno buone impressioni per ciò che riguarda la fase di prima impostazione. Le tre giornate di squalifica, però, sembra abbiano fatto male al difensore slovacco che ieri è stato eletto per molti come il peggiore in campo in assoluto. Questa mattina, infatti, i principali quotidiani sportivi italiani non lo hanno perdonato, definendo addirittura inguardabile il suo atteggiamento difensivo in occasione della prima rete realizzata dal Verona con Lazovic. Di seguito voti e giudizi nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Inguardabile sull’azione del gol incassato, quando si fa beffare sulla linea di fondo da Lazovic. Goffo pure in area avversaria, con una conclusione spedita in fallo laterale. Conte lo aveva pure spostato a destra, la sua posizione preferita.

TUTTOSPORT 5 – Si fa saltare come un birillo da Lazovic in occasione del gol del vantaggio del Verona. Patisce il fatto di giocare troppo a destra.

PASSIONE INTER 4.5 – Irriconoscibile. Un inizio horror, dopo 60 secondi viene lasciato sul posto da Lazovic nell’azione del vantaggio gialloblu. Fa peggio in area di rigore spendendo, da ottima posizione, un pallone in rimessa laterale. Il difensore slovacco ci aveva abituato a prestazioni di altro livello, a Verona ha confermato il calo di questa stagione. Nel secondo tempo cicca un altro pallone sprecando un’altra chance.

