Verona, Verre e l’incubo Handanovic: “Dagli undici metri è davvero un gigante”

Intervenuto in diretta su Instagram sul profilo ufficiale del Verona, il calciatore dell’Hellas Valerio Verre ha parlato della sua stagione vissuta nella massima serie con il club scaligero, raccontando anche un aneddoto particolare relativo all’Inter e, nello specifico, a Samir Handanovic.

“Sono alla mia migliore stagione in Serie A – ha confidato Verre – anche perché è il primo anno che trovo continuità e sono contento. Il gol a cui tengo di più è quello segnato all’Inter. Un rigore sullo 0-0, ma ero convinto che avrei segnato. Ero concentrato sul rigore, non sentivo i fischi. Guardavo il portiere con la coda dell’occhio che poi si è buttato a sinistra, dove avevo tirato i miei ultimi rigori. Certo che Handanovic visto dal dischetto è veramente grosso: lo guardavo e non lo guardavo, temevo di trovarmi di fronte un gigante”. Questo il retroscena raccontato da Valerio Verre, protagonista dal dischetto proprio contro l’Inter, di fronte ad un gigante degli undici metri come Samir Handanovic.

