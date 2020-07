Verso Genoa-Inter, pericolo scampato: de Vrij parte regolarmente con i compagni

Sospiro di sollievo per Stefan de Vrij. Il difensore olandese, uscito attorno al ventesimo minuto di gioco contro la Fiorentina per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, è regolarmente partito con i compagni alla volta di Genova, in vista della sfida contro i rossoblù di Davide Nicola, in programma alle 19:30.

Ora il dilemma riguarda l’utilizzo del difensore da parte di Antonio Conte. Molto probabilmente, in vista delle ultime due gare di campionato, contro Napoli ed Atalanta, e della fase finale di Europa League, de Vrij verrà preservato, rimanendo in panchina contro il Genoa.

