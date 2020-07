Verso Genoa-Inter – Ritorna la LuLa, dubbi sulle fasce per Conte: le probabili formazioni

E’ tempo di tornare in campo dopo lo 0-0 di mercoledì contro la Fiorentina per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri saranno di scena a Marassi contro il Genoa, in un match decisivo per i padroni di casa, impiegati nella lotta per non retrocedere con il Lecce.

Il tecnico interista concederà un turno di riposo ad Alexis Sanchez e dunque in attacco si riproporrà la LuLa. Sulle fasce ci sono ancora dubbi per Conte: Candrev-Moses, con l’italiano favorito e Young-Biraghi, con l’ex Manchester United che dovrebbe partire dall’inizio. A centrocampo probabile la conferma di Christian Eriksen, mentre in difesa toccherà ancora a Ranocchia al posto di Stefan De Vrij.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-INTER

Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Jagiello, Barreca; Pinamonti, Favilli. All. Nicola

Inter (4-3-2-1): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

