Verso Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: centrocampo ancora contato, in attacco…

Dopo la sconfitta interna di domenica contro il Bologna l’Inter di Antonio Conte deve reagire e giovedì sera sfiderà una delle rivelazioni della Serie A: l’Hellas Verona. Con le sconfitte di Juventus e Lazio l’occasione per i nerazzurri di accorciare in classifica è ghiotta.

Soliti problemi a centrocampo per il tecnico leccese: sono infatti recuperati Marcelo Brozovic e Matias Vecino, mentre ancora ai box Nicolò Barella e Stefano Sensi. Dunque spazio al croato con Gagliardini ed Eriksen. In difesa saranno squalificati D’Ambrosio e Bastoni ed insieme a De Vrij ed il rientrante Skriniar tornerà titolare Diego Godin. Infine possibile chance per Sanchez al posto di Lautaro.

Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.



