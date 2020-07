Verso Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: riecco Godin, in avanti c’è Sanchez

Mancano solo due giorni al nuovo impegno di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che deve assolutamente mettersi alle spalle il doloroso ko maturato contro il Bologna a San Siro. Giovedì alle ore 21.45, infatti, i nerazzurri saranno di scena a Verona, contro un Hellas che, sconfitta contro il Brescia a parte, a fatto vedere buone cose nel corso di questa stagione.

Qualche problema di formazione per Antonio Conte, ormai costantemente alle prese con infortuni e squalifiche. Rientrati Brozovic e Vecino, ora è la volta di Barella, infortunatosi prima della gara col Bologna, D’Ambrosio e Bastoni, squalificati invece rispettivamente per per ammonizione in diffida ed espulsione. In avanti, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe partire da titolare Alexis Sanchez, schierato al fianco di Romelu Lukaku.

Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni

Ecco quindi le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

