Verso il derby, dubbio Handanovic: allenamenti con il tutore, Samir ‘parerà’ anche il dolore

Saranno giorni decisivi quelli odierni che porteranno al derby di Milano in programma domenica sera a San Siro. Sebbene la classifica restituisca una differenza enorme tra le due squadre (19 punti di differenza), infatti, questo tipo di partite – si sa – sono sempre un’incognita. L’Inter, però, ha un problema di non poco conto che spera di risolvere entro il fischio d’inizio della gara: l’incognita portiere. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, non è ancora chiaro chi sarà tra i pali nella delicata partita contro la squadra di Pioli.

Samir Handanovic, infatti, nonostante l’infrazione al quinto dito rimediata dopo uno scontro in allenamento, sta facendo di tutto per esserci, nonostante il dolore. Lo sloveno si sta allenando con un tutore ed una fasciatura molto rigida al dito. Sarà però fondamentale il feeling che avrà con l’impatto con il pallone, poiché sarebbe fondamentale l’assenza di dolore. Senza dimenticarsi i prossimi impegni della squadra di Conte (Napoli in Coppa Italia e Lazio all’Olimpico), che impongono anche una certa prudenza nell’utilizzo degli acciaccati.

