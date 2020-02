Verso il derby, le condizioni di Ibrahimovic: migliora ma non forzerà. Le ultime

Zlatan Ibrahimovic non vuole mancare al derby di Milano. Il centravanti del Milan, dopo aver saltato la sfida di domenica contro l’Hellas Verona, non vuole essere assente anche nella partitissima contro l’Inter, sua ex squadra. Lo svedese era stato costretto al forfait dall’influenza, anche se, per bocca dello stesso Stefano Pioli, aveva subito anche un affaticamento muscolare al polpaccio, che ha spinto il tecnico rossonero a non rischiarlo.

Secondo le ultime in arrivo da Milanello e riportate da Tuttomercatoweb.com, le condizioni di Zlatan sarebbero in miglioramento, motivo per cui ci sarebbe ottimismo per la sua presenza domenica sera. È vero anche, però, che lo stesso Ibra sembra essere contrario all’idea di forzare, probabilmente per evitare il prolungarsi nel tempo del problema fisico. Pienamente recuperati, invece, sia Andrea Conti che Simon Kjaer.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!