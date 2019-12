Verso il Genoa: ottimismo per Conte da Candreva e Bastoni, novità su Sensi

Notizie confortanti solo in parte per Antonio Conte in vista del match di sabato pomeriggio contro il Genoa. Come riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, dall’allenamento di oggi arrivano novità importanti in vista della formazione che schiererà il tecnico interista contro il Grifone.

Tornano ad allenarsi con i propri compagni sia Candreva che Bastoni – riporta il giornalista – mentre Sensi e Gagliardini hanno iniziato la loro sessione insieme al gruppo, prima di continuare a lavorare invece a parte. Programma differenziato invece per Borja Valero dopo il fastidio accusato contro la Fiorentina e che ha costretto lo spagnolo alla sostituzione. Filtra un leggero ottimismo soprattutto per l’esterno e per il difensore, pronti a mettere nel mirino il rientro già contro i rossoblù. Solo speranze invece per i due centrocampisti che dovranno ancora lavorare prima di rientrare completamente a disposizione del tecnico. Questa la situazione in casa Inter per il match contro il Genoa: resta tangibile l’emergenza per Conte.

