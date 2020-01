Verso Inter-Atalanta: Asamoah lascia in anticipo Appiano Gentile, Vecino ci proverà

Antonio Conte continua a dover affrontare emergenza indisponibili: nonostante il recupero di qualche infortunato dopo la sosta, per la partita di domani contro l’Atalanta l’Inter dovrà comunque fare a meno di Barella e Skriniar squalificati, e del lungodegente Asamoah.

L’esterno ghanese è ormai out da tempo e anche oggi – come riporta Sky Sport – ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile in anticipo e non sarà dunque disponibile per il match di domani sera. Sembra invece potercela fare Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano non è al 100% ma ci proverà fino all’ultimo ad essere della partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ATALANTA:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!