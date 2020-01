Verso Inter-Atalanta, nessun forfait per Vecino: Conte rassicura sulle sue condizioni

Era stata diffusa stamani la notizia di un possibile forfait di Matias Vecino per il big match di domani tra Inter e Atalanta. Una voce che in conferenza stampa Antonio Conte ha voluto subito spegnere, facendo capire che il centrocampista dovrebbe essere regolarmente tra i convocati per la partita.

Ecco le sue parole: “Per Vecino vediamo, non è successo nulla di particolare, non lo escluderei come qualcuno ha fatto oggi”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!