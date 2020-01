Verso Inter-Atalanta: San Siro dice 70.000, Conte rilancia Godin. Asamoah in panchina

Dopo la bella ed importantissima vittoria ottenuta sul campo del Napoli, l’Inter si prepara ora a sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea arriverà a Milano sabato sera, in un San Siro che, come sempre, risponderà presente toccando quota 70.000 spettatori. Si prospetta un pienone, peraltro, anche per il successivo match in casa, quello contro il Cagliari di domenica 26 alle ore 12.30 (attesa per circa 60.000 spettatori).

A livello tattico, invece, qualche brutta notizia c’è: come noto già dalla serata del San Paolo, contro l’Atalanta mancheranno Barella e Skriniar, ammoniti sotto diffida. Altro indisponibile sarà D’Ambrosio, mentre Asamoah è rientrato in gruppo ma partirà dalla panchina. Probabile, a questo punto, il reinserimento dal primo minuto di Diego Godin, così come quello di Sensi a centrocampo.

