Verso Inter-Brescia, le probabili formazioni: confermato Godin, a centrocampo riecco B.Valero

Dopo la rocambolesca vittoria ottenuta in casa del Parma per 1-2, l’Inter si rimette subito in corsa per la prossima partita. Mercoledì 1 luglio, infatti, alle 19.30 a San Siro arriverà il Brescia, reduce invece da un deludente pareggio casalingo contro il Genoa per 2-2. Ancora qualche cambio di formazione per mister Conte, che pare intenzionato a confermare Godin in difesa e a riproporre Borja Valero in mediana. Sulla corsia di destra, invece, ecco la novità Moses, che pare vicino a scalzare Candreva per una maglia da titolare. Per le Rondinelle, invece, confermata la presenza di Tonali al fianco di Bjarnason e Dessena. Ancora out Balotelli.

Le probabili formazioni di Inter-Brescia

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez.

