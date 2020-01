Verso Inter-Cagliari, arriva la squalifica del Giudice Sportivo: un turno di stop per Candreva e Pisacane

C’è da cancellare un brutto pareggio (soprattutto per la prestazione) contro il Lecce: l’Inter di Antonio Conte ha l’obbligo ora di ripartire dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato di domenica scorsa. I nerazzurri domani alle 12:30 – partita in onda su Dazn – ospiteranno il Cagliari a San Siro.

La squadra di Maran – autentica rivelazione del girone d’andata – non è in un momento facile e lo ha dimostrato anche l’ottavo di finale di Coppa Italia giocato martedì scorso sempre a Milano con i nerazzurri che hanno dominato il match vincendo poi 4-1. Domenica però Conte dovrà fare a meno due pedine importanti: Marcelo Brozovic ha riportato una distorsione alla caviglia e non sarà della partita, mentre Antonio Candreva salterà la sfida contro il Cagliari per squalifica dopo l’ammonizione rimediata al Via del Mare.

Così come Candreva, anche il difensore Fabio Pisacane salterà la trasferta di San Siro per squalifica dopo l’ammonizione ricevuta nella scorsa partita di Brescia.



