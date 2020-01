Verso Inter-Cagliari, Brozovic può farcela ma Conte predica cautela. C’è Borja, recupera Gagliardini?

Prosegue il lavoro della squadra agli ordini di Antonio Conte in vista di Inter-Cagliari. Il gruppo nerazzurro deve assolutamente riscattarsi dopo i due pareggi maturati nelle ultime due sfide di campionato, contro Atalanta e Lecce. Mentre il popolo interista aspetta con trepidazione novità positive sul fronte Eriksen, mister Conte deve fare i conti con una nuova, ennesima emergenza a centrocampo: col ko di Brozovic, gli acciacchi di Gagliardini e le questioni mercato di Vecino, infatti, la mediana nerazzurra può contare nuovamente su tre soli calciatori perfettamente integri.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

Saranno quindi Barella-Borja Valero e Sensi a comporre il terzetto di centrocampo, anche se il tecnico spera di poter contare anche su Gagliardini. Per Brozovic proseguono le terapie: un recupero lampo è possibile, ma la volontà del club sarebbe quella di pazientare ed attendere il recupero completo. Squalificato Candreva, sulla fascia tornerà disponibile anche D’Ambrosio: il titolare, però, dovrebbe essere il nuovo arrivato Ashley Young. In panchina siederà anche Moses, con la speranza che un po’ più su, in tribuna, si possa intravedere anche Christian Eriksen.

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukievicz, Klavan, Pellegrini; Rog, Nandez, Cigarini; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

