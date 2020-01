Verso Inter-Cagliari, Faragò: “Loro fortissimi, abbiamo lavorato sugli errori della Coppa Italia”

Paolo Faragò, difensore del Cagliari, si è concesso ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida in programma domenica all’ora di pranzo contro l’Inter a San Siro.

Ecco le sue parole: “Crisi? In queste ultime giornate abbiamo affrontato squadre forti come Juventus, Milan e Lazio. E’ vero che comunque abbiamo offerto un po’ meno di quello che ci aspettavamo, adesso c’è l’Inter che è un’altra squadra fortissima ma cercheremo di dare il massimo. Abbiamo giocato una settimana fa contro di loro, sappiamo che dovremo affrontarla in maniera diverso. Conosciamo i nostri errori e non li metteremo più in campo”.

